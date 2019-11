Back to Ione

Khu phố đường tàu Thập Phần nổi tiếng ở Đài Loan

Làng cổ Thập Phần là con phố cổ lớn nhất và nhộn nhịp hoạt động trên tuyến đường sắt Pingxi.

Làng cổ Thập Phần (Shifen Old Streets) là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) - nơi nổi tiếng với một đường ray xe lửa chạy qua. Cách thành phố Đài Bắc khoảng 32 km. Thập Phần từng là bối cảnh cho bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, gợi nhớ khoảnh khắc Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi cùng nhau thả đèn trời.

Theo Taiwan News, phố cổ Thập Phần nằm trên tuyến đường sắt Pingxi. Trước đây, người dân ở Thập Phần chủ yếu canh tác nông nghiệp, trồng bông và cao su. Ngoài ra, nơi đây có nguồn tài nguyên dồi dào về than đá nên họ đã xây dựng đường ray chạy qua. Ga tàu Shifen được khánh thành vào năm 1918 và trở thành ga tàu lớn nhất trên tuyến đường sắt Pingxi. Vào thời hoàng kim, đây là điểm khai thác than lớn nhất và cũng là nơi dân số đông nhất ở quận Pingxi của Đài Bắc. Sau khi ngành công nghiệp than "chết" vào những năm 1970, du lịch đã trở thành ngành công nghiệp chính trong khu vực này.

Thập Phần mang đậm nét cổ kính. Từ con đường, hẻm nhỏ đến kiến trúc các ngôi nhà cũng mang hơi thở hoài cổ. Nhà ở hai bên đường sắt chủ yếu là cửa hàng đèn lồng, cửa hàng lưu niệm và quán ăn. Du khách có thể nhận được một chiếc đèn lồng với giá khoảng 150 Đài tệ. Gần như tất cả cửa hàng bán đèn lồng trong khu vực sẽ hướng dẫn khách hàng cách khởi động đèn lồng cũng như giúp du khách ghi lại những hình ảnh kỉ niệm.