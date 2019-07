Những điều người hâm mộ muốn thấy trong 'Spider-Man: Far From Home'

Đóng vai trò khép lại giai đoạn 3 của vũ trụ điện ảnh Marvel, bộ phim được khán giả đặt nhiều kỳ vọng.

Trong truyện tranh, Mary Jane (còn được gọi là MJ), là bạn gái của Spider Man. Michelle Jones cũng từng tiết lộ tên viết tắt của mình là MJ. Có thể Far From Home sẽ cho thấy bước tiến dài trong mối quan hệ giữa MJ và Peter.

Far From Home sẽ là cơ hội cho Peter Parker tỏa sáng và chứng minh năng lực.

Trailer Far From Home được cắt ghép cho thấy Nick Fury hỏi Spider Man: "Thế giới cần một Iron Man mới, cậu có dám bước lên đảm nhiệm hay không?". Câu hỏi chưa được giải đáp cho đến khi khán giả ra rạp. Ngoài Spider Man (học trò của Iron Man), còn có Morgan Stark (con gái Iron Man) và Harley Keener (cậu bé thiên tài từng giúp đỡ Iron Man) cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.

Dì May sẽ có nhiều phân đoạn hài hước

Dì May là người chăm sóc Peter Parker thay bố mẹ cậu. Ở cuối phần một, dì May đã phát hiện danh tính siêu anh hùng của Peter và có vẻ hết sức ủng hộ cuộc sống ngầm của người cháu trai.

Bên cạnh dì May, Far From Home còn có sự trở lại của Happy Hogan - người trợ lý cũ hài hước của Tony Stark. Người hâm mộ mong chờ một mối tình chớm nở giữa Happy và May. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn đây sẽ là cặp đôi rất thú vị.

Marisa Tomei - nữ diễn viên đảm nhiệm vai dì May - từng đoạt được giải Oscar. Khán giả muốn được xem diễn xuất của cô nhiều hơn trong phần này.

Hành trình tiếp theo của MCU

Chủ tịch Marvel Kevin Feige đã xác nhận, Far From Home là phần kết thúc của giai đoạn 3 và Infinity Saga (chuỗi 23 phim đầu tiên của MCU). Tuy nhiên, hướng đi tiếp theo của hãng phim này vẫn chưa được tiết lộ.

Thông qua Far From Home, người hâm mộ muốn biết, hoặc ít nhất là có một vài tình tiết hé lộ về tương lai của vũ trụ này. Marvel xác nhận phim sẽ có hai after-credit. Dự đoán một trong hai đoạn credit này sẽ giới thiệu về phần phim sắp tới của MCU.

Spider-Man: Far From Home khởi chiếu từ ngày 5/7 trên toàn quốc.

Spider-Man: Far From Home trailer

Trailer phim.

