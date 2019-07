Shawn Mendes - Camila Cabello: Những tương tác gần gũi đã tạo nên một mối tình?

Quen biết từ 2014 với nhiều đưa đẩy và lấp lửng, chỉ đến sau lần hợp tác trong "Senorita", Shawn và Camila mới để lộ những biểu hiện rõ nét hơn của một-mối-tình-sắp-đến.

Shawn Mendes và Camila Cabello vừa tái hợp trong ca khúc mang tên Senorita, trình làng cuối tháng 6 vừa rồi. Đây là lần thứ hai họ kết hợp sau 4 năm, kể từ bản hit I Know What You Did Last Summer trước đó.

Những cảnh quay gợi cảm trong MV, và đặc biệt những hình ảnh hai người thân mật liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây không khỏi khiến nhiều fan liên tưởng đến việc cặp sao này đã nên duyên. Mặc dù cả hai vẫn chưa xác nhận điều gì.

Mối quan hệ của Shawn Mendes và "giọng ca Havana" bắt đầu từ 2014. Đến giờ, cả hai đã trải qua 5 năm cùng nhau với nhiều dấu mốc đáng nhớ.

Lần đầu gặp gỡ

Shawn và Camila lần đầu gặp nhau tại các buổi biểu diễn "Live On Tour" năm 2014 của Austin Mahone. Tại đây, họ đều là những nghệ sĩ hỗ trợ cho giọng ca Austin Mahone. Camila biểu diễn với Fifth Harmony, một nhóm nhạc nữ người Mỹ trong khi Shawn biểu diễn một mình.

Tạo "cơn sốt" với bản cover Kiss Me

Bản cover Kiss Me của Shawn & Camila được đăng trên Instagram vào tháng 3/2017 thu hút được 3,5 triệu lượt xem trong vòng một năm. Với một clip dài 30 giây trên Instagram thì đây là một kết quả đáng kinh ngạc.

Cuộc gọi Facetime trong chương trình Capital FM

Shawn Mendes

Trong một chương trình mà Shawn làm khách mời, khi được MC hỏi về mối quan hệ với Camila, Shawn đã ngay lập tức trả lời là "yep, love friends". Ngay sau câu trả lời, một bất ngờ xuất hiện là cuộc gọi Facetime tới nữ ca sĩ đã được kết nối để hai người trò chuyện.

Điểm đặc biệt của chương trình này là phần chơi To bae or not to bae. Bae, viết tắt của "Before Anyone Else", nghĩa là "Trước bất kỳ ai khác". Cụm từ này có thể hiểu là nhắc đến một vật hay một người nào đó quan trọng của bạn như là bạn trai, bạn gái, bạn thân, người quan trọng trong cuộc đời.... Trong phần chơi, chương trình đưa ra những nam ca sĩ cho Camila lựa chọn, để xem cô có "crush" ai không.

Lý do vì sao chương trình lại gọi cho nàng ca sĩ Camila lúc đó thì chắc chúng ta cũng đã hiểu, chính là để cho Shawn ghen ý mà.

Lần hợp tác đầu tiên trong I Know What You Did Last Summer

I know what you did last summer

Năm 2015, bộ đôi này cho ra mắt ca khúc I Know What You Did Last Summer. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit và được cặp đôi biểu diễn trong vô số chương trình truyền hình Mỹ như Live With Kelly And Michael, The Late Late Show with James Corden và The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Có lần Shawn nói đùa: "Mỗi lần tôi cố gắng có động thái mới trong mối quan hệ, cô ấy lại lảng tránh", anh còn nói: "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Bởi vì lúc đó, Camila đang hạnh phúc với Matthew Hussey.

Camila cũng thừa nhận lúc đó rằng, Shawn là "Friend zone!".

Hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống và sự nghiệp

Khi cả Shawn và Camila phát hành album mới vào năm 2018, cặp đôi này đều ủng hộ đối phương rất nhiệt tình.



Tại Lễ trao giải Grammy vào tháng 2 năm nay, Shawn đã biểu diễn In My Blood với Miley Cyrus sau khi Camila mở màn cho chương trình. Kết thúc lễ trao giải, hai người đã có những lời khen ngợi dành cho nhau.

Camila còn chia sẻ những bức ảnh dễ thương của cô với anh trong lễ trao giải trên Instagram của cô, thể hiện rằng cô đã tự hào về người bạn tuyệt vời này đến nhường nào.

Cực tình cảm trong lần tái hợp "Senorita"



Mặc dù khẳng định chỉ là bạn tốt của nhau, cặp đôi đã có những khoảnh khắc thân thiết trong MV mới ra mắt, với những cảnh quay ngọt ngào, lãng mạn của một đôi tình nhân.

Liên tiếp bị bắt gặp "hẹn hò tình tứ"



Mặc dù phủ nhận mối quan hệ yêu đương và khẳng định chỉ là bạn thân thiết, cả hai lại liên tục bị bắt gặp "hẹn hò"thân mật, tình tứ trong suốt thời gian gần đây.

Rạng sáng 5/7, hình ảnh cặp đôi đang tay trong tay với nhau được ghi lại khi đi chơi về trong đêm tại West Hollywood.

Không chỉ có vậy, mới ngày hôm qua 8/7, họ lại tiếp tục được mọi người trông thấy khi đang tay trong tay dạo phố. Những cử chỉ, hành động thân thiết của hai người khiến fan không khỏi sốt ruột, đoán già đoán non suốt nhiều ngày qua.

Và dù có những nghi ngờ về việc họ chỉ đang tạo sự chú ý để PR cho MV mới, fan vẫn đang chờ một sự xác nhận từ cặp sao.

