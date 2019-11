Back to Ione

Hai năm đạo diễn Đỗ Đức Thành cùng con gái chống chọi ung thư

Đỗ Đức Thành vừa là cha, là mẹ, là bạn, là bác sĩ, thợ điện, thợ thông cống, đẩy xe, khuân vác của con trong hai năm chữa bệnh.

Đỗ Hạnh An năm 18 tuổi.

Đỗ Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành - sinh năm 1999 tại Hà Nội. Tháng 9/2017, Hạnh An đón nhận tin dữ. Tờ kết quả xét nghiệm thông báo Hạnh An bị ung thư máu sau triệu chứng sốt, chảy máu chân răng.

Vài ngày trước đó, cô gái vừa bước qua tuổi 18 còn đi chơi với bạn, chuẩn bị kế hoạch cho việc tham gia nhóm nhạc đường phố, hát trên hồ Hoàn Kiếm. Hạnh An ban đầu đứng hình khi biết tin. Sau đó, cô bé lấy lại bình tĩnh để đối diện sự thật. Cô tự nhủ không được đau buồn, than vãn để động viên bản thân mạnh mẽ hơn.



Ngày nhận tin dữ đến bất ngờ, cả gia đình Hạnh An, mỗi người tìm một góc để khóc. Nam đạo diễn Những ngọn nến trong đêm chạy ra cầu thang, chui vào góc tối nhất, nước mắt rơi lã chã. Vợ anh không dám tin vào kết quả và luôn tự lừa dối bản thân rằng những gì bác sĩ kết luận chỉ là sự nhầm lẫn. Bị tờ giấy xét nghiệm "tát thẳng vào mặt", sau sự chếnh choáng, Đỗ Đức Thành nhận ra bản thân khóc, buồn, thương, đau như vậy là quá đủ. Anh bắt đầu bước vào cuộc chiến với căn bệnh ung thư cùng con gái.

Hành trình quả cảm của những "chiến binh"

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Đỗ Đức Thành đưa con gái vào Viện Huyết học và Truyền máu Trung ưng điều trị. Lần hóa trị đầu tiên kéo dài 10 ngày, Hạnh An sút bốn cân và phải cạo trọc đầu.

Thấy cơ thể con gái mệt mỏi, nhiều lúc nằm thiếp đi trên giường bệnh, Đỗ Đức Thành đau lòng. Thế nhưng, suốt lần hóa trị đầu, anh luôn động viên con mỗi ngày, Anh nói với Hạnh An có thể ngày hôm nay điều trị chưa tốt, ngày mai chắc chắn tốt hơn. Anh xây dựng niềm tin để Hạnh An yên tâm chiến đấu bạo bệnh.

Trong mắt Đỗ Đức Thành, con gái là người mạnh mẽ. Kể từ khi phát hiện ung thư đến đợt hóa trị đầu, cô bé chỉ khóc đúng hai lần. Đó là khi phải tiêm lấy ven lần đầu và khi Hạnh An biết bị gen lỗi. Bởi, 70% bệnh nhân bạch cầu không có gen lỗi, còn Hạnh An rơi vào 30% còn lại. Được bố cho biết sự thật, Hạnh An vẫn lạc quan. Cô bé chấp nhận thực tại nghiệt ngã và sẵn sàng đối mặt.